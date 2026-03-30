Borçka\'da Uçurum Kazası

ARTVİN'in Borçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Hasancan Yıldırım ile kurtarma çalışmaları sırasında fenalaşan orman muhafaza memuru Gökhan Gökaydın hastaneye tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kaynarca yolu Kum Ocağı mevkisinde meydana geldi. Hasancan Yıldırım'ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yoğun çalışması sonucu Hasancan Yıldırım araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gökhan Gökaydın da aniden fenalaştı. Yaralı Yıldırım ve fenalaşan Gökaydın, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökaydın ve Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.