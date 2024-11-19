Boric'ten Gazze Şeridi'nde Kriz Uyarısı - Son Dakika
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Boric'ten Gazze Şeridi'nde Kriz Uyarısı

Şili Devlet Başkanı Boric, Gazze'deki insani krizi ve yoksulluk sorunlarını ele aldı.

19.11.2024 04:46
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze Şeridi'ndeki insani krize işaret ederek, "Bugünlerde yaşadığımız ve bizi derinden etkileyen vahim insani kriz, milyonlarca insanı savaşın sonuçlarıyla yüz yüze bırakıyor." dedi.

Boric, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki insani kriz ve dünya genelindeki yoksulluk sorunlarına vurgu yaptı.

Dünya genelindeki eşitsizlik, göç ve gıda güvenliğinin ele alınması için birlikte çalışma çağrısında bulunan Boric, "Aynı durum Gazze Şeridi'ndeki çatışma için de geçerlidir. Pozisyonumuzu yinelemekten çekinmiyoruz. Bugünlerde yaşadığımız ve bizi derinden etkileyen vahim insani kriz, milyonlarca insanı savaşın sonuçlarıyla yüz yüze bırakıyor." ifadesini kullandı.

Boric, kamu politikalarının ve sosyal korumanın önemine dikkati çekerek, "Demokrasiye geçişimizden bu yana kapsayıcı bir ekonomi geliştirme çabalarımız ve 'Şili Seninle Büyüyor' gibi toplumsal cinsiyet odaklı politikalar sayesinde, yoksulluk oranını yüzde 40'tan yüzde 6,5'a indirdik." diye konuştu.

Ülkelerin açlık ve yoksullukla mücadelede daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Boric, "Yoksulluğu tüm boyutlarıyla azaltmak istiyorsak, birlikte mücadele etmemiz gereken ortak konular var. Kararlılıkla hareket edersek daha az eşitsiz ve daha adil bir dünyaya ulaşabileceğimizden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boric'ten Gazze Şeridi'nde Kriz Uyarısı - Son Dakika

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