Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Bulgaristan Seçimleri Çağrısı

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bulgaristan vatandaşı da olan Bornovalılara, Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanmaları çağrısı yaptı. Eşki, "Vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Demokratik haklarını kullanmalarını önemsiyoruz. Çünkü bu hem Bulgaristan'daki istikrar hem de orada yaşayan soydaşlarımızın refahı için çok önemli" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnönü Mahallesi'ndeki Türkan Bebek Parkı'ndan Bulgaristan vatandaşı da olan Bornovalılara Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanmaları çağrısı yaptı. Parka, Olgun Atila'nın Bornova Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017'de, 1984 yılında Bulgaristan'da asimilasyon karşıtı protestolar sırasında annesinin sırtındayken Bulgar askerlerinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla 20 aylıkken yaşamını yitiren Türkan Bebeğin adı verilmişti.

"Bulgaristan'daki istikrar için oy kullanın"

Başkan Eşki, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi Başkanı ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yağbasan'ın da yanında yer aldığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Demokratik haklarını kullanmalarını önemsiyoruz. Çünkü bu hem Bulgaristan'daki istikrar hem de orada yaşayan soydaşlarımızın refahı için çok önemli" diye konuştu.

Bornova'da 11 bin seçmen var

Türkiye genelinde Bulgaristan seçimleri için oy kullanacak en fazla seçmenin ilçede yaşadığını belirten Başkan Eşki, "İlçemizde 11 binin üzerinde seçmen var. Biz Bornova Belediyesi olarak oy kullanma hakkına sahip tüm vatandaşlarımıza ulaşıp sandığa gitmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini ve oylarını kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.