Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den fırınlara gece yarısı denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den fırınlara gece yarısı denetimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den fırınlara gece yarısı denetimi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların açılmasıyla birlikte Bornova genelinde çocukların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı gece yarısı denetiminde, hijyen ve ruhsat kurallarını hiçe sayan işletmeler, uyarıldı ve gerekli yaptırımlar uygulandı.

(İZMİR) - Okulların açılmasıyla birlikte Bornova genelinde çocukların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı gece yarısı denetiminde, hijyen ve ruhsat kurallarını hiçe sayan işletmeler, uyarıldı ve gerekli yaptırımlar uygulandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerine büyük bir hız verdi. Bornova halkının ve özellikle okul çağındaki çocukların sağlığını güvence altına almayı hedefleyen denetimler, gece yarısı operasyonuyla derinleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve teknik personelin katıldığı titiz denetimlerde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yer alarak çalışmaları yerinde takip etti.

3 MAHALLEDE 11 İŞLETME

Ekipler; Atatürk, Evka-4 ve Erzene mahalleleri başta olmak üzere özellikle okul bölgelerinde yoğunlaşan toplam 11 işletmeyi mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve toplum sağlığını tehlikeye atan işletmelere yaptırım uygulandı.

5 işletme, hijyen şartlarına tamamen aykırı üretim yaptığı gerekçesiyle yasal işlemler için Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. 2 işletmeye ruhsatsız faaliyet gösterdiği için işlem yapıldı. 1 işletmeye doğrudan idari para cezası kesildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNATMAYIZ"

Denetimlerin ardından net mesajlar veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, karşılaştıkları manzaranın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, şunları söyledi:

"Okul denetimlerimizin başladığı bugünlerde fırın denetimlerimizi hızlandırdık. Özellikle okul bölgelerindeki pastaneleri ve fırınları denetliyoruz. Maalesef durum pek iç açıcı değil. Birkaçında mühürleme yapmak durumunda kaldık. Çocuklarımızın da bizlerin de alışveriş yaptığı birçok noktada gerçekten hijyen kurallarına uyulmadığını gördük. İşini düzgün yapan çok az sayıda işletmeye denk geldik. Diğerlerine cezai işlem uyguladık. Bu denetimleri, sizin güven içerisinde gıda tüketebilmeniz için sıklıkla yapmaya devam edeceğiz. Temel amacımız vatandaşımızın en doğru hizmetle buluşabilmesi."

Kaynak: ANKA
Ömer EşkiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı! Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den fırınlara gece yarısı denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement