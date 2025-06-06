Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

06.06.2025 11:51
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaşarak, çalışanların emeklerine teşekkür etti ve hukuksuz yargı süreçlerine dair mesajlar verdi.

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Şantiyelerini ziyaret ederek mesaiden önce personelin bayramını kutlayan Başkan Eşki, ardından Ana Hizmet Binası ve diğer müdürlüklerde görev yapan personelle Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Eşki, törende tüm personelle tek tek tokalaşarak aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diledi.

"Sizlerin emeğiyle Bornova daha güzel"

Bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, belediye çalışanlarının emek ve özverisine vurgu yapan Başkan Eşki, şunları söyledi:

"Sizlerin alın teriyle bu kent temizleniyor, güzelleşiyor, yaşanabilir hale geliyor. Temizlikten parka, fenden kültüre kadar her alanda gece gündüz demeden görev yapan, Bornova halkı için elinden geleni yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin emeğiyle Bornova daha güzel, daha yaşanabilir bir kent oluyor. Hep birlikte bu kenti daha ileri taşıyacağız."

"Hukuksuzluk son bulsun, özgürlük ve adalet hakim olsun"

Konuşmasının sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yargı süreçlerine dair mesajlar da veren Başkan Eşki, "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP'li belediyelere yönelik hukuksuz operasyonların son bulmasını, adaletin yeniden tesis edilmesini diliyorum. Seçilmiş belediye başkanları, kamu görevlileri siyasi baskılarla değil, halkın iradesiyle değerlendirilmeli. Haksız yere cezaevinde tutulan başkanlarımızın ve bürokratlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum. Umudumuzu ve mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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