Bornova Belediyesi Disleksi Farkındalık Seminerine Ev Sahipliği Yaptı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, okuma yazma ve heceleme güçlüğüne neden olan dil temelli öğrenme bozukluğu disleksi için farkındalık seminerine ev sahipliği yaptı.

Hastalığın anlaşılması ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilerin verildiği seminerde; fark edilmeyen disleksi hastalarının eğitim sistemi içinde kaybolup gidebildiğinin altı çizildi; teşhis ve sonrasındaki desteklerin önemine dikkat çekildi. Okuma, yazma ve heceleme güçlüğüne neden olan dil temelli öğrenme bozukluğu olan disleksinin belirtileri, tanı yöntemleri ve sağlanacak desteklerle ilgili bilgilerin verildiği seminerde, farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çalışanlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine büyük önem veriyoruz. Disleksi gibi önemli bir konuda farkındalığı artırmak, hem çalışanlarımızın hem de toplumumuzun daha bilinçli ve duyarlı olmasına katkıda bulunacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.