Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

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(İZMİR)- Türk Sanat Müziği tutkunları Bornova'da unutulmaz bir gece yaşadı. Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, en seçkin eserleri başarıyla seslendirdi.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan kursiyerlerden oluşan koro, Şef Sami Büyüköztekir yönetiminde sahne aldı. "Yaza Merhaba" başlığıyla gerçekleştirilen konser, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverler, "Bu Akşam Bütün Meyhaneleri Dolaştım", "Ecel Kapımı Çalsa", "Darıldın mı Cicim Bana" gibi dillerden düşmeyen şarkılara coşkuyla eşlik etti. İki bölüm halinde gerçekleşen ve toplam 21 eserin seslendirildiği gecede, koristlerin solo performansları izleyicilerden tam not aldı. Dinleyicilerin şarkılara katılımı konserin coşkusunu daha da artırdı.

Başkan Eşki'den teşekkür

Performansları ile büyük beğeni toplayan kursiyerlere teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Düzenlediğimiz konserlerle yaz akşamlarına keyif katmak istiyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz devam edecek. Sanatın Bornova'da daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.