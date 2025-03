Bornova'da 8 Mart Coşkusu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Kadın Korosu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği "Kadın Kadına Türküler Konseri" büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların sanat ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer alması için desteklerinin süreceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Kadın Korosu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği "Kadın Kadına Türküler Konseri", Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri içindeki Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Şef Selda Kesgi Dinç yönetimindeki koronun seslendirdiği "Mendilimin Ucunda" türküsüyle başlayan konserde, solistlerin performansları büyük beğeni topladı.

Metehan Tuna'nın çalıştırdığı Kadın Ritim Topluluğu'nun da sahne aldığı etkinlikte, Kadın Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterisi sergiledi. Bornovalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği gecede "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme", "Kara Tren" ve "Bahçe Duvarı" gibi unutulmaz türküler hep bir ağızdan söylendi. 19 eserin seslendirildiği konser, halay potporisi ile sona ererken salondaki coşku zirveye ulaştı.

"Kadınların sesi Bornova'da daha gür çıkacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların sanatta, kültürde ve yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Kadınların emeği, mücadelesi ve sanattaki gücünün Bornova'da her zaman destekleneceğini söyleyen Başkan Eşki, "Bugün burada sadece türküler değil, kadın dayanışmasının ve özgürlüğünün sesi yükseldi. Kadınların yaşamın her alanında daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.