Bornova'da Atıktan Yakıt Tesisi Kuruldu

06.04.2026 09:58  Güncelleme: 11:17
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Şantiyesi’nde kurulan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile hacimli atıkların bertaraf edilerek yakıta dönüştürüldüğünü açıkladı. Tesiste günde 200 tona kadar atığın işlenerek hem çevre kirliliği azalttığını hem de karbon emisyonunun düşmesine katkı sağladığını belirten Eşki, vatandaşlardan hacimli atıkları sokağa bırakmak yerine belediyeye bildirmelerini istedi.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kurulan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile hacimli atıkların bertaraf edilerek yakıta dönüştürüldüğünü açıkladı. Tesiste günde 200 tona kadar atığın işlenerek hem çevre kirliliği azalttığını hem de karbon emisyonunun düşmesine katkı sağladığını belirten Eşki, vatandaşlardan hacimli atıkları sokağa bırakmak yerine belediyeye bildirmelerini istedi.

Başkan Eşki, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde kısa süre önce faaliyete geçen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi'ni yerinde inceledi. Eşki, tesis sayesinde sokaklarda görüntü kirliliği yaratan hacimli atıkların bertaraf edilerek çevre dostu yakıta dönüştürüldüğünü açıkladı.

Vatandaşların sıkça şikayet ettiği mobilya atıklarına dikkati çeken Eşki, klasik çöp toplama sistemlerinin bu tür atıklar için uygun olmadığını vurgulayarak, "Eski dolap, koltuk ve benzeri eşyaların konteyner yanlarına bırakılması büyük bir sorundu. Hayata geçirdiğimiz projeyle bu soruna kalıcı çözüm getirdik" diye konuştu.

Günde 200 tona kadar atık işleniyor

Bornova Belediyesi'nin kapasitesinin üzerinde bir işe imza attığını söyleyen Eşki, birkaç ay önce kurulan sistemin kısa sürede büyük bir tesise dönüştüğünü belirtti. Eşki, tesiste günde 200 tona kadar ulaşan hacimli atıkların özel makine parkurunda parçalanarak bertaraf edildiğini dile getirdi.

Tesiste işlenen atıkların "pelet" haline getirilerek çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını aktaran Eşki, bu sürecin çevresel katkısına dikkati çekti; ATY üretimi sayesinde fosil yakıt kullanımının azaldığını ve karbon emisyonunun düşürüldüğünü vurguladı.

"Bornova, İzmir'in en yoğun temizlik operasyonunu yürütüyor"

Kent genelindeki temizlik çalışmalarına da değinen Eşki, Bornova'nın çöp toplama kapasitesine işaret ederek, "460 bin nüfusa rağmen günde 700 ton çöp toplanıyor. Bu, İzmir'deki en büyük kamusal operasyonlardan biri" dedi. Eşki, temizlik hizmetlerinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

Vatandaşlara çağrı: "Bize haber verin, birlikte çözelim"

Eşki, vatandaşlardan hacimli atıkları sokağa bırakmak yerine belediyeye bildirmelerini isteyerek, ekiplerin bu atıkları doğrudan alarak sisteme dahil edebileceğini belirtti. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önleneceğini hem de geri dönüşüm sürecinin daha verimli işleyeceğini dile getirdi.

Toplanan hacimli atıkların tesiste iki aşamalı kırma işleminden geçirilerek sanayiye kazandırıldığını belirten Eşki, bu uygulamanın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir model olduğunu söyledi. Bornova Belediyesi'nin bu projeyle ilçe belediyeleri arasında öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bornova'da Atıktan Yakıt Tesisi Kuruldu - Son Dakika

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
SON DAKİKA: Bornova'da Atıktan Yakıt Tesisi Kuruldu - Son Dakika
