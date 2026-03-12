Bornova'da "Sınıfımız Orman, Oyunumuz Doğa" Atölyesi Düzenlendi

(İZMİR) – Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen "Sınıfımız Orman, Oyunumuz Doğa" atölyesinde çocuklar doğal malzemelerle etkinlikler yaparak hem eğlendi hem de doğayı keşfetti.

Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri tarafından düzenlenen "Sınıfımız Orman, Oyunumuz Doğa" başlıklı Doğa Atölyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar doğayla iç içe bir ortamda öğrenme ve keşfetme fırsatı buldu.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyeye çocuklar anneleriyle birlikte katıldı. Minikler, yaprak, taş ve salyangoz kabuğu gibi doğal malzemelerle çeşitli çalışmalar yaptı. Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de yeni bilgiler öğrenen çocuklar kitap okudu, doğayla ilgili merak ettikleri soruları sordu ve çevreyi keşfetti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar için hem eğitici hem de keyifli olduğunu belirten anneler, düzenlenen atölye ve çocuk merkezlerinde verilen hizmetler için Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın doğayı tanıyan, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizde sadece güvenli bir ortam sunmakla kalmıyor, onların keşfederek öğrenmesini sağlayacak etkinlikler de düzenliyoruz. Çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesini, merak eden ve öğrenen bireyler olmasını istiyoruz" diye konuştu.