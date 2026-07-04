Bornova Belediye Başkanı Eşki, Avrupa Kentlerine "Bornova Vizyonu"Nu Anlattı

(İZMİR) - Energy Cities Yönetim Kurulu'nun çevrimiçi toplantısına katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Dijital İkiz" ve 1.2 MW'lık yerel enerji yatırımlarıyla Bornova vizyonunu Brüksel'e taşıdı. Merkezi bürokrasiye karşı doğrudan yerel finansman savunuculuğu isteyen Başkan Eşki, Avrupa zirvesini İzmir'de toplama kararlılığını ilan etti.

Avrupa kentlerinin enerji güvenliği ve iklim dayanıklılığını masaya yatıran Energy Cities Yönetim Kurulu Toplantısı, Brüksel merkezli olarak hibrit (çevrimiçi) katılımla gerçekleştirildi. Savaş koşullarında enerji güvenliğini sağlayan Ukrayna'nın Lviv kenti ve İsveç'in Viable Cities ağının deneyimlerinin paylaşıldığı uluslararası zirvede, Bornova Belediyesi'nin vizyon projeleri Avrupa sahnesine damga vurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında Portekiz'in Guimarães kentindeki Genel Kurulda yönetim kuruluna seçilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda gerçekleştirdiği çarpıcı konuşmayla kentsel dönüşüm ve yeşil enerji hedeflerini paylaştı.

BORNOVA'NIN DİJİTAL İKİZİ VE 1.2 MW'LIK TEMİZ ENERJİ HAMLESİ

Yönetim merkezine "Yeşil, Kentsel ve Dijital Dönüşüm" vizyonunu koyduklarını belirten Ömer Eşki, Bornova'nın Dijital İkizini oluşturarak iklim eylemlerini tamamen veri odaklı bir altyapıya kavuşturduklarını müjdeledi. Enerji dönüşümünde merkezi yapılara bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eşki, "Mevcut güneş enerjisi santrallerimizle yerinde temiz enerji üretiyoruz. Yeni çatı projelerimiz ve planlanan ilave yatırımlarla toplam kurulu gücümüzü yakında 1.2 MW'a ulaştıracağız. Belediye binalarımızı enerji üretiminde adem-i merkeziyetçi bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

AB POLİTİKALARINA BORNOVA İMZASI: "MERKEZİ BÜROKRASİYİ AŞMALIYIZ"

Konuşmasında enerji topluluklarının önündeki yasal engellere ve yeşil finansmana erişimi zorlaştıran merkezi bürokrasiye dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, AB'nin 2028-2034 bütçe dönemine (MFF) yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Energy Cities ağının ulusal bürokrasileri aşacak doğrudan yerel finansman mekanizmaları için yapısal savunuculuk yapması gerektiğini belirten Eşki, yerel yönetimlerin teknik kapasitesinin artırılması ve enerji yoksulluğu ile mücadelede sosyal konut politikalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAŞKAN EŞKİ'DEN AVRUPA'YI BORNOVA'DA BULUŞTURMA ÇAĞRISI

Bornova'nın başarı hikayelerini yerinde göstermek adına uluslararası heyetleri İzmir'e davet eden Başkan Ömer Eşki, "Önümüzdeki dönemde bir yönetim kurulu toplantısına Bornova'da ev sahipliği yapma arzumuzu ve gelecekte Energy Cities Yıllık Forumu'nu yeniden kentimizde düzenleme isteğimizi içtenlikle dile getiriyorum" diyerek Bornova'yı yeniden Avrupa'nın yeşil enerji merkezi yapma kararlılığını gösterdi.