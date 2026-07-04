Bornova Belediye Başkanı Eşki, Avrupa Kentlerine "Bornova Vizyonu"Nu Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Avrupa Kentlerine "Bornova Vizyonu"Nu Anlattı

04.07.2026 10:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Energy Cities Yönetim Kurulu toplantısında Dijital İkiz ve 1.2 MW'lık temiz enerji yatırımlarını tanıtarak, merkezi bürokrasiye karşı doğrudan yerel finansman çağrısı yaptı ve Avrupa zirvesini İzmir'de toplama kararlılığını duyurdu.

(İZMİR) - Energy Cities Yönetim Kurulu'nun çevrimiçi toplantısına katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Dijital İkiz" ve 1.2 MW'lık yerel enerji yatırımlarıyla Bornova vizyonunu Brüksel'e taşıdı. Merkezi bürokrasiye karşı doğrudan yerel finansman savunuculuğu isteyen Başkan Eşki, Avrupa zirvesini İzmir'de toplama kararlılığını ilan etti.

Avrupa kentlerinin enerji güvenliği ve iklim dayanıklılığını masaya yatıran Energy Cities Yönetim Kurulu Toplantısı, Brüksel merkezli olarak hibrit (çevrimiçi) katılımla gerçekleştirildi. Savaş koşullarında enerji güvenliğini sağlayan Ukrayna'nın Lviv kenti ve İsveç'in Viable Cities ağının deneyimlerinin paylaşıldığı uluslararası zirvede, Bornova Belediyesi'nin vizyon projeleri Avrupa sahnesine damga vurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında Portekiz'in Guimarães kentindeki Genel Kurulda yönetim kuruluna seçilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda gerçekleştirdiği çarpıcı konuşmayla kentsel dönüşüm ve yeşil enerji hedeflerini paylaştı.

BORNOVA'NIN DİJİTAL İKİZİ VE 1.2 MW'LIK TEMİZ ENERJİ HAMLESİ

Yönetim merkezine "Yeşil, Kentsel ve Dijital Dönüşüm" vizyonunu koyduklarını belirten Ömer Eşki, Bornova'nın Dijital İkizini oluşturarak iklim eylemlerini tamamen veri odaklı bir altyapıya kavuşturduklarını müjdeledi. Enerji dönüşümünde merkezi yapılara bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eşki, "Mevcut güneş enerjisi santrallerimizle yerinde temiz enerji üretiyoruz. Yeni çatı projelerimiz ve planlanan ilave yatırımlarla toplam kurulu gücümüzü yakında 1.2 MW'a ulaştıracağız. Belediye binalarımızı enerji üretiminde adem-i merkeziyetçi bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

AB POLİTİKALARINA BORNOVA İMZASI: "MERKEZİ BÜROKRASİYİ AŞMALIYIZ"

Konuşmasında enerji topluluklarının önündeki yasal engellere ve yeşil finansmana erişimi zorlaştıran merkezi bürokrasiye dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, AB'nin 2028-2034 bütçe dönemine (MFF) yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Energy Cities ağının ulusal bürokrasileri aşacak doğrudan yerel finansman mekanizmaları için yapısal savunuculuk yapması gerektiğini belirten Eşki, yerel yönetimlerin teknik kapasitesinin artırılması ve enerji yoksulluğu ile mücadelede sosyal konut politikalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAŞKAN EŞKİ'DEN AVRUPA'YI BORNOVA'DA BULUŞTURMA ÇAĞRISI

Bornova'nın başarı hikayelerini yerinde göstermek adına uluslararası heyetleri İzmir'e davet eden Başkan Ömer Eşki, "Önümüzdeki dönemde bir yönetim kurulu toplantısına Bornova'da ev sahipliği yapma arzumuzu ve gelecekte Energy Cities Yıllık Forumu'nu yeniden kentimizde düzenleme isteğimizi içtenlikle dile getiriyorum" diyerek Bornova'yı yeniden Avrupa'nın yeşil enerji merkezi yapma kararlılığını gösterdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Enerji, Güncel, Finans, İzmir, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Avrupa Kentlerine 'Bornova Vizyonu'Nu Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:22:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki, Avrupa Kentlerine "Bornova Vizyonu"Nu Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.