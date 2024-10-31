Bosna Araştırmacısından Gazze Uyarısı

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Bosna Hersekli soykırım araştırmacısı Arnesa Buljusmic Kustura, İsrail'in Gazze'de "tam anlamıyla soykırım" yaptığını belirtti.

Bosna Hersek'teki savaşta 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin çalışmalar gerçekleştiren Buljusmic Kustura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı tam anlamıyla soykırım. Gazze'den ilk gelen görüntüler bana Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında kalan Saraybosna'yı anımsattı." dedi.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında çocuk yaşta olduğunu belirten Buljusmic Kustura, "Gazze'de her geçen gün durumun daha da kötüye gittiğine şahit olduk. Sayısız insan öldürüldü, bir o kadarı da kayıp olarak bildirildi. Çocuk, kadın, yaşlı demeden insanlar öldürüldü." diye konuştu.

Savaşı gördüğüne ve Srebrenitsa'da en yakınlarını kaybettiğine işaret eden Buljusmic Kustura, Gazze'dekilerinin benzerinin 30 yıl önce Bosna Hersek'te yaşandığını söyledi. Buljusmic Kustura, Gazze ve Srebrenitsa'nın ortak özelliğinin "etnik temizlik ve toprak hırsızlığı" olduğunu vurguladı.

İsrail'in yaptığı işgale karşı çıktığını dile getiren Buljusmic Kustura, şunları kaydetti:

"Bunu sadece ben değil uluslararası mahkemeler de söylüyor. İsrail, 70 yıldır amaçladığı projeyi soykırım yaparak gerçekleştirmek istiyor. Her gün Gazze'den gelen görüntülere rağmen 'Hayır orada soykırım yapılmıyor.' diyenlere bir şey demek isterim. Sadece birey olarak değil bir soykırım araştırmacısı olarak, iş arkadaşlarım dahil bütün uluslararası yardım kuruluşları, uluslararası mahkemeler, Gazze'de soykırım yapıldığı yönünde hemfikir."

"İnsanların Gazze'de diri diri yakılmasını görünce çığlık attım, ağladım"

Buljusmic Kustura, medyanın büyük kesiminin Gazze'ye ilişkin "pasif" yaklaşım sergilediğine dikkati çekerek, "Filistinli siviller söz konusu olduğunda medya, 'İşte orada birileri öldürüldü ama kimin öldürdüğünü söylemeyelim.' gibi bir tutum sergiliyor. Ancak İsrailli bir asker öldüğünde medya daha farklı bir söylem tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı medyasının "nötr" davranmadığını ve bu durumun son derece acı olduğunu belirten Buljusmic Kustura, "Siyasiler ise daha çok İsrail ile ilişkilerini ön planda tutuyor. Batı ve ABD, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlardan ötürü kendisinde bir suçluluk hissediyor. Bir gerçek var ki o dönemde milyonlarca Yahudi öldürüldü ancak bu, İsrail'in bugün Gazze'de soykırım yapmasının açıklaması olamaz." dedi.

Buljusmic Kustura, Batı'nın, özellikle de Almanya'nın İsrail'e verdiği destekle yıllar önce yaptığı "hatalarını düzeltmeye" çalıştığını ifade ederek, ABD'nin ise sürekli İsrail'in kendileri için önemini vurgulayan söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

Bir anne olarak Gazze'de çocuk ve sivillerin canlı canlı yakılmasına yüreğinin dayanmadığını anlatan Buljusmic Kustura, "İnsanların Gazze'de diri diri yakılmasını görünce çığlık attım, ağladım." diye konuştu.

Buljusmic Kustura, sosyal medya hesabında Gazze için yaptığı bir paylaşımda "Tarih tekerrür etmeye mahkum değildir." ifadelerini kullandığını söyleyerek, "Tarihi insanlar yazar ve bizim hücrelerimizde tarih tekrarlanmalı diye bir kod yok. Bizler desteklediğimiz tarafı seçmekte özgürüz. Batı ise ne yazık ki saldıran taraf İsrail'i desteklemeyi tercih ediyor. Bütün soykırım gerçeklerine rağmen de bu desteklerini sürdürüyor." dedi.

"Filistin halkının mücadelesine büyük saygı duyuyorum"

Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yaptığına dair iddiaları değerlendiren Buljusmic Kustura, "Sırbistan'ın İsrail'e desteği aslında kimseyi şaşırtmamalı zira Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda yaşanan savaşta da İsrail Sırbistan'ı desteklemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Buljusmic Kustura, bölge ülkelerden Slovenya'nın da Filistin'i devlet olarak tanıdığını ve verdiği destekle "inanılmaz bir adım" attığını belirtti.

Filistin'in eninde sonunda özgür olacağını vurgulayan Buljusmic Kustura, "Filistin halkı kadar ülkesini seven ve ülkesi için mücadele eden güçlü bir halk görmedim. Savaşta evi yıkılmış, yakınları öldürülmüş, çocuk yaştayken keskin nişancıların hedefi olmuş birisi olarak Filistin halkının mücadelesine büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Buljusmic Kustura, Filistin halkının mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine inandığını belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun eninde sonunda savaş mahkemesine çıkacağına inanıyorum. Adalete olan inancımızı kaybetmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Filistin'de yaşanılanları anlatmayı sürdürmenin önemine işaret eden Buljusmic Kustura, "Biz halk olarak Filistin için düzenlenen gösterilere katılmaya, gittiğimiz her yerde Filistin'i konuşmaya, ülke temsilcilerine orada yapılan soykırımı anlatmaya devam etmeliyiz." dedi.