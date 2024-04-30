Bosna Hersek\'te yıkılan Arnaudiye Camisi 7 Mayıs\'ta ibadete açılıyor

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BANJA Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Arnaudiye Camisi 7 Mayıs'ta ibadete açılacak.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan ve savaşta ortadan kaldırılan 16 camiden biri olan Arnaudiye Camisi için 2017 yılında temel atma töreni yapıldı. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği, aslına uygun olarak yeniden inşa edilen caminin 7 Mayıs'ta yapılacak törenin ardından kapılarını ibadet etmek isteyenlere açacağını duyurdu. Caminin açılış gününde Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Camiler Günü dolayısıyla program da düzenlenecek.

Bosna Hersek'teki savaşta 7 Mayıs 1993'te Arnaudiye Camisi, şehirde bulunan Ferhadiye Camisi ile birlikte Sırplar tarafından dinamit yerleştirilerek yıkılmıştı.

Bosna Hersek İslam Birliği de Arnaudiye Camisi ve Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı 7 Mayıs'ı Camiler Günü olarak ilan ederek, 1998 yılından bu yana ülkedeki tüm camilerde etkinlikler düzenliyor.???????