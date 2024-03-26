Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Seçim Yasasında Teknik Değişiklikler Yaptı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkedeki seçim yasasında "teknik değişikler" yaptığını duyurdu.
Schmidt, başkent Saraybosna'daki Yüksek Temsilcilik Ofisi'nde (OHR), basın mensuplarına seçim yasasında yaptığı değişikliklere yönelik açıklamalarda bulundu.
Seçim yasasında seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili teknik değişiklikler yapılması kararını aldığını ifade eden Schmidt, bu değişikliklerin, sandık kurullarının başkanlarını Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu'nun atamasını, dijital tarayıcıların devreye sokulmasını, seçmen kimlik tespitinin ve video gözetiminin yapılmasını kapsadığını belirtti.
Schmidt, Bosna Hersek Avrupa Birliği (AB) üyesi olduktan sonra OHR'nin "geçmişte kalacağını", kararı tüm Bosna Hersek vatandaşları için aldığını kaydetti.
Teknik değişikliklerin, OHR sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğinin altını çizen Schmidt, oy pusulalarının taranıp sayılacağını ve böylece oy pusulalarının değişmesinin veya sandıktan farklı bir sonuç çıkmasının önleneceğini söyledi.
Schmidt, "Bosna Hersek vatandaşları, oylarının doğru şekilde sayılması hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.
Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip bulunuyor.
OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Seçim Yasasında Teknik Değişiklikler Yaptı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?