Botenga: AB, İsrail\'e Yaptırım Uygulamalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla suçladığı Avrupa Birliği'ne (AB), Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması için İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

AP'nin etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Botenga, AA muhabirine, insani yardım girişlerinin tümüyle durmasıyla Gazze'de daha da kötüleşen insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Botenga, "İnsanları sadece bombalarla değil, aynı zamanda temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak kasten öldürüyorlar. Bu, bir suç, bir savaş suçu, insanlığa karşı bir suç." dedi.

AB'nin duruşunu eleştiren Botenga, "İsrail'e baskı yapmıyor. Konuşuyor ama eyleme geçmiyor. Baskı olması gerekiyor. Yaptırım olması gerekiyor. Aksi halde İsrail bunu yapmaya devam edecek. Hem de sadece Filistinlileri öldürmekle kalmayacak, aynı zamanda Gazze Şeridi'ni de işgal edecek." diye konuştu.

Botenga, AB'nin İsrail ile şubat ayında yaptığı Ortaklık Konseyi toplantısına değinerek "İsrail ile sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi toplantılar yapılıyor. Sanki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham edilmemiş gibi. Sanki Uluslararası Adalet Divanı soykırım riskinden açıkça bahsetmemiş gibi. İsrail ile işleri her zamanki gibi sürdürmek tam bir rezalet çünkü bu Avrupa ülkelerinin olup bitenlere ortak olmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin İsrail'e hala silah gönderdiğini vurgulayan Botenga, bu ticari ilişkilerin de "savaş suçlarına ortaklık" teşkil ettiğini söyledi.

"Çok öfkeleniyorum"

AP'deki oturumlarda Gazze konusunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimlere yönelik tepkileriyle bilinen Botenga, şunları kaydetti:

"Sesimizi yükseltmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sesimizi yükseltmezsek liderlerimizin suç ortaklığını kabul etmiş oluruz. Von der Leyen'i gördüğümde, Kallas'ı gördüğümde, temelde İsrail'in yaptıklarını kabul ettiklerinde, çok öfkeleniyorum. Sadece utanmıyorum. Çok öfkeliyim çünkü bu tam olarak iddia ettiklerinin tam tersi. Yapmamız gereken şey insanlığa, uluslararası hukuka uygun hareket etmek. Yaptıkları şey, İsrail sömürgeciliğine destek vermek ve bunu asla kabul edemeyiz."

Botenga, Gazze'deki ablukanın derhal sonlandırılması gerektiğini belirterek "Gazze'ye tüm insani yardım koridorlarının açılabilmesi için AB'nin İsrail'e derhal yaptırım uygulaması gerekiyor." çağrısında bulundu.

"Tam bir skandaldı"

Belçika Başbakanı Bart de Wever'in Netanyahu'nun ülkesine gelmesi halinde tutuklanmasının gerçekçi olmadığına dair açıklamaları hatırlatılan Botenga, "Bu, tam bir skandal. Bu, siyasi görüşe tabi bir konu değil. Belçika bu konuda yasal olarak yükümlü. Yasal otoritelerimiz, eğer gelirse Netanyahu'yu tutuklamakla yükümlü. Bu yüzden Belçika Başbakanı'nın bu açıklaması tam bir skandaldı ve uluslararası hukuka uygun değildi ve bu, çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki soykırım karşısında sesini yükseltmesiyle öne çıkan Botenga, daha önce Brüksel'de düzenlenen halk protestolarına destek verdi.

Botenga, AP Genel Kurulunda defalarca Komisyon ve Konsey temsilcilerinin duyarsız tutumuna kürsüden tepki gösterdi.

Belçikalı milletvekili ayrıca Nablus, El Halil ve Ramallah gibi Filistin kentlerini ziyaret ederek İsrail zulmüne bizzat tanıklık etmesini anlatan konuşmalar ve paylaşımlarda bulundu.