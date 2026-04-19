Boyabat'ta Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ahırın çatısında başlayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şıhlı köyü mevkisindeki Şadi Çetinkaya'ya ait besi hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediye İtfaiyesi ekibi yangına müdahale ederek alevlerin ahır içindeki hayvanların olduğu bölüme yayılmasını önledi.

Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.