Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya geldi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda Bozay'ın, Trampa, Şerif ve Hasan ile görüştüğü bildirildi.