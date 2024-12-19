Bozhane Limanı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı, Bakanlıktan Onay Bekleniyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı, bakanlıktan onay bekleniyor. Limanda incelemelerde bulunan Belediye Başkan Halil Posbıyık, "Ereğli ekonomisine çok büyük faydalar getireceğine inandığımız bu liman için belediye bütçesinden inanılmaz ölçüde fedakarlıklarda bulunduk ve çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi artık bakanlığın denetim yaparak onay vermesini bekliyoruz" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı olacak Bozhane Limanı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bakanlığın denetim yaparak onayını beklediklerini söyledi.

Başkan Posbıyık, ihtilat ve ihracat yapan firmaların gözünün Bozhane Limanı'nda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu limanın ihracat bakımından Ereğli ekonomisine çok büyük faydalar getireceğine yürekten inandığımız için uzun zamandan beri limanın yapımı için belediye bütçesini aşmasına rağmen her türlü özveride bulunduk. Öz kaynaklarımızla büyük paralar harcayarak bu limanı son aşamasına getirdik. İnşai işler bitti, teknik donanımların hepsi yerleştirildi, saha betonlamaları yapıldı, şuanda beklediğimiz bakanlıktan gelip denetleme raporunu almak ve hemen çalışmalara başlamak. Çünkü bir çok kuru yük gemisi bizi bekliyor biran evvel açılsın diye. Tarama gemileri de burada. Alllah razı olsun onlarda yardımcı oluyorlar. Yıl sonuna kalmadan bu limanın açılışını yapmak inşallah bizlere nasip olur."