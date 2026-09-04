Bozyazı\'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Topsakaloğlu, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmelerinin öncelikli konular arasında olduğunu belirterek, ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve okul çevrelerindeki güvenlik çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini istedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü ile ilgili kurum müdür ve amirleri katıldı.