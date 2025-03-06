Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası'nda sigarayı bırakma kararı alan vatandaşı ziyaret etti.
Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası'nda sigarayı bırakmaya karar veren Mehmet Arıktekin'in evine iftarda misafir oldu.
Aileyle sohbet eden Topsakaloğlu, Arıktekin'e sigaradan kurtulma sürecinde destek olacaklarını söyledi.
Topsakaloğlu, Yeşilayın bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını da anlattı.
Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı Kaymakamı'ndan Sigarayı Bırakan Vatandaşa Destek - Son Dakika
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