Brezilya'da 159 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için sandığa gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'da 159 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için sandığa gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ve Kongre üyelerini belirlemek için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek, devlet başkanlığı yarışında Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro öne çıkıyor.

Brezilya'da halkın, devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, Kongre üyeleri ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Ülkede yaklaşık 159 milyon seçmen, yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.

Yerel saatle 17.00'de bitecek oy verme işlemi sonucunda seçmenler, yeni devlet başkanını belirleyecek.

Devlet Başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro öne çıkıyor.

Ayrıca 26 eyalet ve Federal Bölge'de vali ve vali yardımcılarının yanı sıra Temsilciler Meclisinin 513 üyesinin tamamını, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor.

Brezilya yasalarına göre, bir devlet başkanı adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Bunun aşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday, 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

Lula da Silva, 7. kez aday

Lula da Silva, 2003-2010 döneminde iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7. kez devlet başkanlığı yarışına hazırlanıyor.

Eski sendika lideri Lula da Silva, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla son aylarda sık sık "30 yaşındayken sahip olduğum enerjinin aynısına sahibim." ifadesini kullanıyor.

Ulusal basına göre, Lula da Silva, ekonomide yavaşlamanın yaşandığı bir dönemde seçim yarışına giriyor.

Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken; hükümet, işsizlik oranındaki düşüşü ve yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeyi seçim kampanyasının öne çıkan başlıkları arasında gösteriyor.

Datafolha'nın anketine göre, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.

Kaynak: AA
Lula Da SilvaBrezilyaPolitikaGüncelDünyaLulaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı Fiyatını duyan balıkçılara koştu Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu
15:42
Osmaniye’deki 5.2’lik depremden ilk görüntüler
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:53:27. #7.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da 159 milyon seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için sandığa gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei