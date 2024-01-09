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Brezilya'da turist otobüsü ile kamyon çarpışması: 25 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da turist otobüsü ile kamyon çarpışması: 25 ölü, 5 yaralı

Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Bahia Valiliği, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğunu belirterek büyük üzüntü duyulduğunu açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Brezilya\'da turist otobüsü ile kamyon çarpışması: 25 ölü, 5 yaralı
09.01.2024 - 06:55,
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Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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