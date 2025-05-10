Brezilya'dan İsrail'e Tepki

Brezilya, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına tepki gösterdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in askeri operasyonu büyütmeyi öngören yeni planından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımının uluslararası hukuku hiçe saydığı ve Gazze'deki varlığını sürdürmeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

İsrail'e söz konusu plandan vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in saldırıyı genişletme kararı, çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde yürütülen müzakerelere zarar verebilir. Sivillerin yerinden edilmesine yol açacak her türlü askeri operasyonun, Filistin'deki ölüm ve yıkımı artıracağı, trajik insani durumu daha da ağırlaştıracağı uyarısı yapıldı."

İsrail'in, Gazze'de temel hizmetlerin devamını sağlama yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yinelendi.