Brezilya Devlet Başkanı İsrail'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı İsrail'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirdi

Brezilya Devlet Başkanı İsrail\'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' olarak nitelendirerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanları 'savaş değil, soykırım' olarak tanımladı ve Hitler'in Yahudilere yönelik soykırım kararını hatırlattı.

18.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı İsrail'in Gazze işgalini soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika

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