Brezilya Devlet Başkanı Lula, İşçi Partisi'nin adayı olarak Sao Paulo'da miting yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, İşçi Partisi'nin adayı olarak Sao Paulo'da miting yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi. Miting, 3 Ekim 2026 tarihinde Sao Paulo'da gerçekleşti.
SAO PAULO, 4 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (ortada), iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi, 3 Ekim 2026.
Kaynak: Xinhua
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