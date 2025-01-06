Brüksel\'de Filistinli Doktor İçin Gösteri

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

AP önündeki Lüksemburg meydanında bir araya gelen ve çoğu sağlık görevlisi olan kalabalık, İsrail'in özellikle hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarını protesto etti.

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'in Gazze'deki soykırımında işbirlikçi olduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, Dr. Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi.

Belçika sağlık çalışanlarını temsilen protestoya katılan aile hekimi Dr. Hanne Bosselaers, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bosselaers, "Eğer bir sağlık çalışanıysanız, yaşam hakkını, insanlığı ve onuru savunursunuz. Bu yüzden Filistinli sağlık çalışanlarının tarafını seçmek zorundasınız. Bu soykırımda sessiz kalmak bir seçenek değildir. Bu bir soykırımdır. Filistin'i etnik olarak temizlemek ve Filistin halkından kurtulmak, İsrail kurulduğunda planlanmıştı. Bunu şu anda Gazze'de yapıyorlar. Soykırım için ise sağlık sisteminin tamamen yok edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Filistinli doktorlara yönelik, ölüm üçgeni diye tanımladığı bir stratejinin İsrail tarafından bilinçli şekilde uygulandığını belirten Bosselaers, "Yetersiz beslenme, enfeksiyon ve savaştan kaynaklanan yaralar. İnsanlar enfekte oldukları ve yetersiz beslendikleri için küçük yaralardan ölüyor. Bu tüm nüfusa olan bir şey." dedi.

Bosselaers, Filistin'de sağlık sektörünün tamamen yok olmasına seyirci kalınmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızı öldürüyorlar. Onları hapse atıyorlar, işkence ediyorlar. 450 sağlık çalışanı gözaltında. Binden fazla meslektaşımız öldürüldü. Neredeyse faaliyette olan hastane kalmadı. Çalışan tek hastane Gazze'nin kuzeyindeki Al-Awda Hastanesi. Ben burada 2013'te görev yapmıştım."

Belçikalı doktor, "Meslektaşlarım en kötü koşullara maruz kalarak çalışıyorlar. Hayatlarını riske atıyorlar. Hastalarını hayatta tutmak için biraz yakıt almak için yürüyorlar. Bombalanma ve tahliye tehdidi altındalar. Onlar bana gerçekten ilham veren sağlık çalışanları. Belçika'da bir doktor olmayı Filistinli meslektaşlarımdan öğrendiklerime borçluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.