BRÜKSEL, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği dev panda Ran Ran, Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda törenle karşılandı. Karşılama töreni, Çin ile Belçika arasındaki dev panda koruma ve araştırma işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Belçika'nın Brugelette kentindeki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'ne nakledilecek olan 9 yaşındaki dişi panda Ran Ran, Xing Hui adlı erkek pandayla birlikte yaşayacak.

Çin'in Belçika Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Li Yan cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, dev pandaların Çin-Belçika dostluğunda her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Belçika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Ran Ran'ın iki ülkenin dostluğunu kutlayan bir hediye olduğunu söyledi.

Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Eric Domb ise 12 yıllık ortaklığın Belçikalı çocuklara unutulmaz anılar kazandırdığını ifade etti. Domb ayrıca, Çin'in dev pandaları ve yaşam alanlarını koruma çabalarından övgüyle söz etti.

15 yıllık ikili işbirliği anlaşması kapsamında Şubat 2014'te Hao Hao ve Xing Hui adlı iki dev panda Belçika'ya getirilmişti. Hao Hao, Pairi Daiza'da kaldığı süre boyunca Tian Bao ile ikiz pandalar Bao Di ve Bao Mei olmak üzere üç yavru dünyaya getirdi.

Belçika'da doğan üç panda Aralık 2024'te Çin'e gönderilirken, anneleri Hao Hao da tıbbi tedavi amacıyla Aralık 2025'te ülkesine dönmüştü. Ran Ran'ın gelişiyle birlikte Pairi Daiza yeniden bir dev panda çiftine ev sahipliği yapacak.