Bryan Adams'ın Konseri Kanalizasyon Nedeniyle İptal Edildi

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Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams'ın Avustralya'da vereceği konser, etkinlik alanının yakınında bulunan kanalizasyonun tıkanması sebebiyle iptal edildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentindeki Perth Arena'da düzenlenmesi planlanan konserin iptal kararı için kanalizasyon şebekesindeki yağ ve atıkların yol açtığı tıkanıklık sonucu etkinlik alanına sızıntı ihtimali gerekçe gösterildi.

Perth kentinin şebeke suyu dağıtımından ve kanalizasyon işlerinden sorumlu Water Corporation kuruluşunun yöneticisi Pat Donovan, konser alanı yakınlarındaki tıkanıklığı açma çalışmalarının "en kötü yerde ve en kötü zamanda üst üste gelen faktörler" nedeniyle yarım kaldığını belirtti.

Tüm biletleri satılan konserin iptal haberinin, planlanan başlangıç saatinden yaklaşık üç saat sonra duyurulması, arenanın dışında bekleyen hayranları öfkelendirdi.

Etkinliği organize eden Frontier Touring firmasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konserin ileri bir tarihte yeniden yapılmayacağı ve bilet ücretinin iade edileceği duyuruldu.