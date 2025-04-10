Bu Yılki İHTBV Ödülü Marmara Üniversitesi'ne

(ANKARA) - İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı (İHTBV) tarafından yürütülen İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü'nün, bu yıl, "Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalı Ders Belgeliği"ne verilmesi kararlaştırıldı.

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı'nın yürüttüğü İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü, bu yıl, "Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalı Ders Belgeliği"ne takdim edildi. İHTBV tarafından açıklanan gerekçede, ödülün "ülkemizin farklı coğrafyalarında, mesleğinde zenginleşen süreçleri barındıran kültür öğretmenleri yetiştirmek; düşünmeyi, zamanı kavramayı ve sorgulamayı sağlamak, kendi içerisinde ayrıldığı, çevre, felsefe, müzik, dil, tarih, görsellik, resim çalışma kollarıyla bağlantısal olarak düşünülmesi ve söz konusu devingen ilişki içinde üretim ve öğrenme amacı, belirtilen katılımcı, eleştirel, bilimsel, özgür, üretken eğitim uygulamasının Köy Enstitüleri'nin uygulaması, düşünü, anlayışıyla uygunluğu" nedeniyle söz konusu Ders Belgeliği'ne verildiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalında 1995 yılında H. Avni Öztopçu'nun r8 numaralı atölyesinde başlayan bir eğitim öğretim yöntemi olan "Ders Belgeliği", yurdun farklı coğrafyalarında mesleğinde zenginleşen süreçleri barındıran kültür öğretmenleri yetiştirmeyi önceliyor.Ders Belgeliği, kendi içerisinde ayrıldığı çalışma kollarıyla sanatı, resmi; doğa ile, felsefe ile, tarih ile, müzik ile, dil ile bağlantısal olarak düşünülmesini sağlamaya, yazınsal/resimsel üretimleri destekleyici bir rol üstlenmeye yönelik etkinlikler sürdürüyor.