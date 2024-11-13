Buca Belediye Başkanı Duman, Tarım Üretimine Dikkat Çekti

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın kırsal mahallelerinden Kaynaklar Köyü'nü ziyaret ederek çiftçi ve köylülerle bir araya geldi. Yerelden kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Duman, "Üretirsek güçlü oluruz, üretirsek özgür oluruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da tarımsal üretimin merkezlerinden biri olan Kaynaklar Mahallesi'ni ziyaret etti. Tarihi çınar ağacının altında çiftçi ve üreticiler ile bir araya gelen Başkan Duman, üretimin önemine dikkat çekti. Kaynaklar'ın geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Başkan Duman, son yıllarda ülke ve ilçedeki tarımsal üretimin gerilediğini vurguladı.

"Ülkemizin en büyük problemi üretememek"

İlçede tarımsal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete açtıkları Tarım Okulu'ndan da bahseden Başkan Duman, şöyle devam etti:

"Kaybolan bir tarım, eksilen bir tarım… Sonuçta buranın geçim kaynağı tarım. Maalesef her geçen gün geriliyor. Onun gerilememesi lazım. Ülkemizin en büyük problemi zaten üretememek. O nedenle biz yerelde, kendi ilçemizde, kendi mahallemizde üretimi artırmamız gerekir ki önce aile ekonomisine, sonra köy, ilçe ve il ekonomisine katkı sağlayalım. Üreterek güçlü oluruz, özgür oluruz. O yüzden ben Tarım Okulu çalışmamızı çok önemsiyorum. Burada sizin iş birliğiniz de çok değerli. İş birliğiniz çalışmamız ile birleşirse anlam ve kıymet kazanır."