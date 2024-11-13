Buca Belediye Başkanı Duman, Tarım Üretimine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Duman, Tarım Üretimine Dikkat Çekti

Geniş Video İzle

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kaynaklar Köyü'nü ziyaret ederek tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve yerelden kalkınmanın gerekliliğini dile getirdi. 'Üretirsek güçlü oluruz, üretirsek özgür oluruz' diyerek Tarım Okulu'nun önemini belirtti.

13.11.2024 11:32  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'nın kırsal mahallelerinden Kaynaklar Köyü'nü ziyaret ederek çiftçi ve köylülerle bir araya geldi. Yerelden kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Duman, "Üretirsek güçlü oluruz, üretirsek özgür oluruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da tarımsal üretimin merkezlerinden biri olan Kaynaklar Mahallesi'ni ziyaret etti. Tarihi çınar ağacının altında çiftçi ve üreticiler ile bir araya gelen Başkan Duman, üretimin önemine dikkat çekti. Kaynaklar'ın geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Başkan Duman, son yıllarda ülke ve ilçedeki tarımsal üretimin gerilediğini vurguladı.

"Ülkemizin en büyük problemi üretememek"

İlçede tarımsal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete açtıkları Tarım Okulu'ndan da bahseden Başkan Duman, şöyle devam etti:

"Kaybolan bir tarım,  eksilen bir tarım… Sonuçta buranın geçim kaynağı tarım. Maalesef her geçen gün geriliyor. Onun gerilememesi lazım. Ülkemizin en büyük problemi zaten üretememek. O nedenle biz yerelde,  kendi ilçemizde, kendi mahallemizde üretimi artırmamız gerekir ki önce aile ekonomisine, sonra köy, ilçe ve il ekonomisine katkı sağlayalım. Üreterek güçlü oluruz, özgür oluruz. O yüzden ben Tarım Okulu çalışmamızı çok önemsiyorum. Burada sizin iş birliğiniz de çok değerli. İş birliğiniz çalışmamız ile birleşirse anlam ve kıymet kazanır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Görkem Duman, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Tarım Üretimine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
11:03 Aile içi yasak aşk skandalı ’’Cinsel birliktelik’’ çıkışı Esra Erol küplere bindi Aile içi yasak aşk skandalı! ''Cinsel birliktelik'' çıkışı Esra Erol küplere bindi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman, Tarım Üretimine Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.