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Buca Belediyesi'nde Grev Başladı

Buca Belediyesi\'nde Grev Başladı

Buca'da Genel İş Sendikası grev başlattı, çöpler toplanmadı ve ilçede işler durdu.

13.11.2024 14:14
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İZMİR'in Buca ilçesi belediyesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, dün grev başlattı. Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde işler durdu. İlçe genelinde çöpler toplanmadığı için sokaklarda yığınlar oluştu.

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı. Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu. İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Buca'da yaşayan Hanife Ekim, anlaşmazlığının faturasının İzmir'e çıktığını belirtip, Giden de gelen de aynı. Kimsenin İzmir'le ilgilendiği yok. O koltukta niye oturuyorlar; ben de bilmiyorum. EVKA-1 semtinde de her yer çöp içinde diye konuştu.

'EN DÜŞÜK 42 BİN TL MAAŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ'

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asgari ücretin 17 bin lira olduğu dönemde emekçi kardeşlerimin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediyemizin tüm şartlarını zorlayarak verdiğimiz en düşük 42 bin TL maaş teklifimiz, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube tarafından kabul edilmemiştir. Bu teklif kabul edilseydi 2025 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 51 bin lira olacaktı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek Büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir dedi.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera Gökhan KILIÇ İZMİR,

Kaynak: DHA

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