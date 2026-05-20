Buca'da Gençlik Gelecektir Meclisi'nde Ortak Gelecek Vurgusu

(İZMİR) - Buca'da düzenlenen "Gençlik Gelecektir Meclisi", gençlerin düşüncelerini ve Türkiye'nin geleceğine dair sözlerini ortak bir zeminde buluşturdu. Cumhuriyet değerlerinden katılımcı demokrasiye kadar birçok başlığın ele alındığı programda, gençlere yerel yönetimlerde daha aktif rol alma çağrısı yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlik Gelecektir Meclisi'nin divan başkanlığını Mustafa Yeşilyurt üstlenirken; başkan vekilliklerini Semihcan Kenar ve Firdevs Nur Sürer, katip üyeliği görevlerini ise Eren Altındiş ile Sezen Nur Gündoğdu yürüttü. Mecliste, gençler, Cumhuriyetin kazanımları, demokrasi kültürü, toplumsal dayanışma ve gençliğin karar alma süreçlerindeki yeri üzerine konuşmalar yaptı. Program boyunca söz alan katılımcılar, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğuna dikkat çekti. Program kapsamında konuşmalarını gerçekleştiren Buca Belediye Meclisi üyeleri Tolga Avcı ve Emre Yaman da, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a gençlere verdiği destek için teşekkür ederek, gençlerin fikir üretme süreçlerine katılımının önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda "Gençlik Gelecektir Meclisi Buca Bildirisi" oy birliğiyle kabul edilerek kamuoyuna sunuldu. Bildiride; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, üniter yapısı, tam bağımsızlığı ve milli egemenlik anlayışının kararlılıkla savunulacağı ifade edildi. Atatürk ilke ve inkılapları ile laik Cumhuriyetin devletin temel dayanağı olduğu vurgulanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parlamenter sistemin milli iradenin tek temsilcisi olduğu belirtildi. Bildiride ayrıca anayasanın ilk dört maddesi ile vatandaşlık tanımını içeren 66. madde konusundaki hassasiyetin korunacağına dikkat çekildi. Gençlerin bilim, sanat ve üretim süreçlerinde yalnızca gelecekte değil, bugün de aktif rol almasının önemine değinilen bildiride, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete karşı ortak mücadele çağrısı da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.