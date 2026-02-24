Buca'da Memurlar 5 Gün Eylemde - Son Dakika
Buca'da Memurlar 5 Gün Eylemde

Buca\'da Memurlar 5 Gün Eylemde
24.02.2026 13:59
Buca'da memurlar, 7 aylık TİS haklarını alamadıkları için 5 gündür eylem yapıyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eylem 5 gündür devam ediyor.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gündür eyleme devam ediyor. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar bina önünde bir araya gelerek slogan attı. Memurlar adına yaptığı açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, "Buca'da, Konak'ta, Karşıyaka'da ve daha birçok yerde mevcut emeğimizin hakkını vaktinde alamamış bulunmaktayız. Emeğimizin karşılığını alamayan emekçiler olarak 5 gündür bir araya geliyoruz. Meydanlarda hak, hukuk, adalet sloganları atanlar öncelikle bizim haklarımızı vermemektedirler. Göstermelik hareketler samimi değildir. Beklentimiz, söylenenlerin ve yapılanların tutarlı olmasıdır" dedi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Buca Belediyesi'nin sosyal denge tazminatını 7 aydır ödemeyerek emekçileri açlığa ve sefalete mahkum ettiklerini belirten Özkaya, "Buca Belediyesi'nin bu tutumu demokratik ve halkçı belediyecilik ilkeleri ile bağdaşmaz. Emekçiler tüm zorluklara rağmen özveri ile Buca halkına hizmet üretirken hak ettikleri ücretin gasbedilmesi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorundur. Yönetimin acilen bir ödeme takvimi oluşturup emekçiye iletmesi gerekmektedir. Denildiği gibi kötü günler geride kalacak ama ne yazık ki daha kötü günler bizi beklemektedir. Susmayacağız, geri adım atmayacağız" diye konuştu.

'SOSYAL DENGE TAZMİNATI BİR LÜTUF DEĞİLDİR'

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Eğitim ve Basın Sekreteri Özgür Duran ise "Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan kamu emekçilerinin 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları, 2 yıldır yatırılmayan arazi tazminatları ve ödenmeyen performans ücretlerini dile getirmek için bir aradayız. Sosyal denge tazminatı bir lütuf değildir. Bu hak toplu sözleşme ile kazanılmış, yasal güvence altına alınmış bir haktır. Bu hakkı ödememek hem hukuksuzluktur hem de açık bir yönetim zaafıdır. Bitmeyen harcamalar, ihaleler, personel alımları, diğer yanda evine ekmek götürmekte zorlanan ay sonunu getiremeyen emekçiler. Bu kurumda memur emekçileri neden hep üye evlat muamelesi görmektedir? Alacaklarımız ile ilgili işçisiyle, memuruyla Buca Belediyemizde yapılan bu haksızlığı Buca halkının vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buca'da Memurlar 5 Gün Eylemde - Son Dakika

SON DAKİKA: Buca'da Memurlar 5 Gün Eylemde - Son Dakika
