Buca'da Şampiyonluk Kutlamasında Bıçaklı Kavga

İzmir'in Buca ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Yıkıkkemer Meydanı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan D.G.U. (34) ve kardeşi A.G.U. (28) ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ağabey ve kardeşi bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.