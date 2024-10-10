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Buca'da Yaralı TIR Kazası

Buca\'da Yaralı TIR Kazası

Aşırı yüklü TIR, kaçmaya çalışan şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi; 2 kişi yaralandı.

10.10.2024 12:41
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İZMİR'in Buca ilçesinde aşırı yüklü olduğu için yediemine çekilmek istenen TIR'ın şoförü, polislerden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, 1'i park halinde iki otomobilin üzerine devrilip, bir hafif ticari araca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun yönetimindeki 15 PE 360 plakalı TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu. Kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü, şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti. Ardından da TIR'ı hareket ettirip, kaçmaya başladı. Polis, TIR'ın peşine düştü. Buca ilçesi Batı sapağı girişinde TIR şoförü Tosun, hakimiyeti kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki 34 FFL 938 plakalı otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki 35 YEV 47 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobil ile TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta hasar oluştu. Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun, sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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