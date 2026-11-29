BUDO'nun bugünkü 14 seferi olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 14 seferini iptal ettiğini açıkladı. İptaller, bugünkü Mudanya-Kabataş ve Armutlu-İhlas hatlarındaki bazı seferleri kapsıyor.
BUDO'nun 14 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan 14 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada iptal edilen seferler ve saatleri şöyle: "Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)."
Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),
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