Bugün 5 İlde Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıkacak

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumuna göre, bugün 5 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yurtta genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı hava durumuna göre, bugün 5 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

MGM verilerine göre, bugün hava sıcaklığı Edirne'de 41, Denizli'de 41, Manisa'da 43, Balıkesir'de 41, Aydın'da ise 42 dereceye kadar ulaşacak.