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Bugün Öne Çıkan Gündemler

12.06.2025 00:10
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TBMM toplantıları, bakanların yurtdışı ziyaretleri ve spor etkinlikleri gündemde.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı, TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı ile ortak basın toplantısına katılacak.

(Astana)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu II. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BTM TEKMER açılışına ve İstanbul Ticaret Odası haziran ayı olağan toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı'na katılacak ve MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mersin/08.00/08.45/10.00/14.45)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gratis arasındaki sponsorluk anlaşmasının lansmanı, federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Takımı oyuncularının katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak.

(İstanbul/16.30)

3- 2025 Down Sendrom Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Kubbe Cimnastik Salonu'nda başlayacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Kazakistan, Diplomasi, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

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