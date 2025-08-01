Bugün Türkiye'de Öne Çıkan Olaylar - Son Dakika
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Bugün Türkiye'de Öne Çıkan Olaylar

01.08.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve CHP Lideri Özel önemli ziyaretlerde bulunacak, çeşitli etkinlikler yapılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ı, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığını, esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek. Özel, Aksaray'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde halka hitap edecek.

(Ankara/09.00/10.45/11.00/12.00/Aksaray/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyecek, basın açıklaması yapacak.

(Hatay/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ve belediyeye ziyarette bulunacak, su deposu incelemesi yapacak, SÜTAŞ Tesisi'ne gidecek.

(Bingöl/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TSYD Ankara Kupası müsabakası, Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Aktepe Stadı'nda oynanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bugün Türkiye'de Öne Çıkan Olaylar - Son Dakika

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