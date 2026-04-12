Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri

11.00 - 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i, parti genel merkezlerinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin, Güvenpart'ta ve Kadıköy'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - İSTANBUL)
14.00 - Emekliler Kadıköy'de "Sefalet Zulmüne Son" mitingi düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek. (KONYA/İZMİR/İSTANBUL)
