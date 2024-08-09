Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede yüksekokula tahsis edilen binayı inceledi.
Koç ve Sıbıç, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na tahsis edilen binadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Başkan Necmi Sıbıç, "Amacımız, binamızı 2024-2025 eğitim öğretim dönemine yetiştirerek, öğrencilerimizin yeni binalarında en verimli şekilde eğitim görmelerini sağlamaktır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bulancak'ta Yüksekokul Binası İncelemesi - Son Dakika
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