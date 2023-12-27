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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, köy okullarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, köy okullarında incelemelerde bulundu

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şehittahir, Gündüzü ve Sultanlı köyündeki okullarda incelemelerde bulundu. Öğretmenlerle bir araya gelerek dilek ve isteklerini dinleyen Tunçel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulların yeni ve en son teknolojilerle donatıldığını belirten Tunçel, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, köy okullarında incelemelerde bulundu
27.12.2023 - 15:10,
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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şehittahir, Gündüzü ve Sultanlı köyündeki okullarda incelemelerde bulundu.

Öğretmenlerle bir araya gelerek dilek ve isteklerini dinleyen Tunçel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Okulların yeni ve en son teknolojilerle donatıldığını belirten Tunçel, "Öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz zira okumanın ve kendini ifade etme becerilerinin her düzeydeki iletişimde çok önemlidir. Hayatta başarılı olmanın yolu çok okumaktan geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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