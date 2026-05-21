Bulanık\'ta Mezuniyet Coşkusu

Muş'un Bulanık ilçesinde Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan okul müdürü Muzaffer Sarı, mezuniyet heyecanını velilerle birlikte yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sarı, "Hayatınızın önemli bir dönemini bugün geride bırakıyorsunuz. Okul koridorlarında başlayan dostluklar, sınıflarda verilen emekler, sınav heyecanları ve başarılarınız artık en kıymetli hatıralarınız arasında yer alacak. Sizler sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz aynı zamanda hayata daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bireyler olarak adım atıyorsunuz." dedi.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı, öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.