Bulgaristan ve AP Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika
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Bulgaristan ve AP Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı

Bulgaristan ve AP Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı

Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar ve Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erol Ateş, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. Kaynaklar ve Ateş, seçimlerin çifte vatandaşların haklarının korunması ve geleceklerini belirlemeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

06.06.2024 12:44
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Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar ile Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erol Ateş, 9 Haziran Pazar günü yapılacak Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

Babaeski Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Kaynaklar, AA muhabirine, Bulgaristan genel seçimi ve AP seçimlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çifte vatandaşların kullanacağı her bir oyun değerli olduğunu ifade eden Kaynaklar, seçmenlerin demokratik haklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Her oyun özellikle Bulgaristan'da yaşamlarını sürdüren çifte vatandaşların haklarının korunmasında destek olacağını dile getiren Kaynaklar, "Orada var olan Türk kimliğine sahip soydaşlarımıza destek olmamız gerekiyor. Seçim demokratik bir haktır. Herkesin bu yönde haklarını bilmesini ve kullanmasını istiyoruz. Türkiye'deki çifte vatandaşlar olarak oy kullanmak çok önemli. Bulgaristan'da kimlik sorunumuz var, kendi kimliğimize sahip çıkmamız lazım. Tüm çifte vatandaşlar oy kullanmak zorundalar çünkü kendi geleceklerini kendileri belirlemeleri gerekiyor." diye konuştu.

"Parlamentoda milletvekillerimiz çok iyi çalışıyor"

Kırklareli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ateş de çifte vatandaşların haklarının genişletilmesi ve daha fazla korunabilmesi amacıyla vatandaşları oy kullanmaları için sandıklara davet etti.

Hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da yaşayan çifte vatandaşlar için seçimlerin önemine işaret eden Ateş, önceki parlamento seçiminde 36 milletvekili çıkarıldığını hatırlattı.

Milletvekili sayısının daha da arttırılmasını istediklerini anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"İnşallah milletvekili sayımız 40'a, 45'e çıkar. Parlamentoda milletvekillerimiz çok iyi çalışıyor. Bulgarca bilmeyen çifte vatandaşların vatandaşlıklarının iptal edilmesi önerilerinin parlamentodan geçmesini engellediler. Oradan emekli olmak isteyen vatandaşların işlemlerinin yürütülmesini sağladılar. Belene mağdurlarımızla ilgili önergeler kabul ettirildi. Bunun için de vatandaşlarımızın oy kullanması lazım.

Türkiye'de yaklaşık 300 bin çifte vatandaş yaşamını sürdürüyor. Tüm derneklerimizin çabaları ve gayretleri sayesinde geçen yıl yaklaşık 100 bin kişi oyunu kullandı. Gönül ister ki tüm çifte vatandaşlarımızın tamamı demokratik hakkını yerine getirsin. O gün sandığa giderek ayrılacak 2 ya da 3 dakika ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan ve AP Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlara Sandığa Gitme Çağrısı - Son Dakika

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