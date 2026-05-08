Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Anneler Günü'nü Kutladı

08.05.2026 11:44  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anneler Günü'nü kutladı. Ercengiz, "Annelerimizin bizler üzerindeki emeği, hayat boyu unutulmayacak kadar değerlidir" dedi.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anneler Günü'nü kutladı. Ercengiz, "Canımız, başımızın tacı olan annelerimize layık evlatlar olabilmek; onların emeklerini boşa çıkarmadan, yüzlerini güldürecek başarılar elde etmek ve her daim gurur duyacakları bireyler olmak, hem bireysel hem de toplumsal anlamda en önemli sorumluluklarımızdandır" ifadelerini kullandı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ercengiz, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, en zor zamanlarda bile fedakarlığın, sabrın ve merhametin en güçlü temsilcisi olan, hayatını çocuklarına adamış, yüreğinde sonsuz sevgi ve şefkat taşıyan en kıymetli varlıklarımızdır. Hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren bizleri karşılıksız sevgiyle saran, ilk öğretmenimiz olan, doğruyu yanlışı öğreten ve hayat yolculuğumuzda bizlere yön veren annelerimiz; toplumun temelini oluşturan en güçlü değerdir."

ANNELERİN EMEĞİNE VURGU

Sevginin en saf halini bizlere sunan, karşılıksız emeğin, sabrın ve özverinin timsali olan annelerimizin yeri hiçbir değerle ölçülemez ve hiçbir şeyle doldurulamaz. Bir anne, sadece evladını büyüten değil; aynı zamanda onu hayata hazırlayan, karakterini şekillendiren ve geleceğe umutla bakmasını sağlayan en büyük güçtür. Bu nedenle annelerimizin bizler üzerindeki emeği, hayat boyu unutulmayacak kadar değerlidir.

Canımız, başımızın tacı olan annelerimize layık evlatlar olabilmek; onların emeklerini boşa çıkarmadan, yüzlerini güldürecek başarılar elde etmek ve her daim gurur duyacakları bireyler olmak, hem bireysel hem de toplumsal anlamda en önemli sorumluluklarımızdandır. Annelerimizin duası, sevgisi ve desteği; hayatımızın her aşamasında bizlere güç veren en büyük dayanağımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, hayatımıza sevgi ve anlam katan tüm annelerimizin, geleceğimizin teminatı evlatlarını vatan uğruna feda etmiş aziz şehitlerimizin değerli annelerinin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; ebediyete irtihal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan annelerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:09:24. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.