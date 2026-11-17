(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi refüjünde bulunan 14 kızılçam ağacının hastalık ve zararlılar nedeniyle biyolojik ömrünü tamamladığını ve can güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, ağaçların 18-19 Kasım'da kesileceğini bildirdi.

Burdur Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; kent genelindeki park ve refüjlerde bulunan kızılçam ağaçlarında kurumalar meydana geldiği, bu kapsamda Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ağaçlarda teknik inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde çam türü ağaçlarda; Akdeniz çam kabuk böceği, küçük orman bahçıvanı, on iki dişli çam kabuk böceği ve çam pamuklu koşnili gibi çeşitli zararlı türler tespit edilmiştir. Özellikle çam pamuklu koşnilinin ağaç dallarında yoğun şekilde görüldüğü, bazı ağaçların tamamen, bazılarının ise belirli dallarının kurumasına neden olduğu belirlenmiştir. Zararlıların etkisiyle ağaçların gelişim yeteneklerini kaybettiği, tepe formlarının bozulduğu ve biyolojik ömürlerini tamamladıkları değerlendirilmiştir.

Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Burç Mahallesi İstasyon Caddesi refüjündeki biyolojik ömrünü tamamlamış 14 ağacın, olumsuz hava koşullarında devrilme ve dal kırılması gibi riskler oluşturarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması amacıyla gerekli izinler alınmıştır.

Bu doğrultuda ağaçların kesim işlemleri 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kesim işlemlerinin ardından bölgenin peyzaj düzenlemesi yeniden yapılacak; kuru peyzaj uygulamalarıyla birlikte Burdur'un iklim koşullarına uygun, dayanıklı ve kent estetiğine katkı sağlayacak yeni ağaçlar dikilecektir."