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BURDUR'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi. - Son Dakika
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BURDUR'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi.

BURDUR'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı yapıldı.

20.12.2023 - 13:27,
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BURDUR'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı yapıldı.

Burdur merkez Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, MAKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karaca, akademisyenler, il ve ilçe müftüleri, okul müdürleri, meslek dersleri ve branş öğretmenleri, STK temsilcileri ve öğrenci temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur-an'ı Kerim okunan çalıştayın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci yaptı. Özdemirci, "Din öğretimi toplumun manevi değerlerini, kültürel mirasını ve etik ilkelerini gelecek nesillere aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalıştayda din öğretimindeki mevcut durumumuzu değerlendirip, daha iyi bir din öğretiminin nasıl yapılabileceği ile ilgili katılımcıların görüş ve önerilerini alacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Eğitimi Şube Müdürü İsmail Selim Çelik'in çalıştayın içeriği ile ilgili bilgi vermesinin ardından 4 masadan oluşturulan gruplar çalışmalarına başladı. (DHA)

BURDUR\'da Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi.
Kaynak: DHA
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