Burdur'da düğünü öncesi motosiklet kazasında ölen İsmail Arpağ toprağa verildi
Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden İsmail Arpağ'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden İsmail Arpağ öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede İsmail Arpağ'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: DHA
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