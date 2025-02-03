Burdur\'da Yalnız Yaşayan 84 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

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BURDUR'da yalnız yaşayan Güler Karasu (84) evinde ölü bulundu.

Değirmenler Mahallesi Ayanoğlu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Güler Karasu'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından evin kapısının açılmasından sonra içeri giren ekipler yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Güler Karasu'nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,