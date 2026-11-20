Burdur'da yapımı tamamlanan yaklaşık 122 bin metrekarelik Millet Bahçesi, törenle hizmete açıldı.

Spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile Millet Kıraathanesi'nin bulunduğu bahçenin açılışı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Burdur Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi tarafından hazırlıkları tamamlanan açılış etkinliklerinde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Alanda bilgilendirme ve el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar kuruldu.

Katılımcılar, müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen bahçenin hayırlı olmasını diledi.

Millet Bahçesi'nin vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve kente sosyal alan kazandıracak güzel bir çalışma olduğunu belirten Bilgihan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerin pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.